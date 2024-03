Delitto Geraci, la moglie: «Una giornata importante per noi, mio marito finalmente avrà giustizia»

«Una giornata importante per la nostra famiglia. Mio marito finalmente avrà giustizia». Lo dice Enza Scimeca, la vedova di Mico Geraci, dopo l’arresto dei mandanti dell’omicidio del marito. I carabinieri oggi hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare contro Pietro e Salvatore Rinella, di Trabia, del gip Alfredo Montalto.

«Non sono riuscita a chiudere occhio questa notte. Ci sono voluti 25 anni per conoscere i nomi dei mandanti dell’omicidio di mio marito Mico - continua - E ci sono volute le dichiarazioni di altri collaboratori. Ringrazio il lavoro dei carabinieri e della magistratura per questo primo importante traguardo senza dimenticare che adesso c’è un processo. In questi anni era stato messo pure in discussione il movente del delitto. Non cambierà nulla ma almeno avremo giustizia. Ero rassegnata. Ne parlavo proprio pochi giorni fa con mio figlio Giuseppe. Pensavamo che non avremmo mai saputo chi aveva voluto la morte di mio marito».