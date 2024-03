Sparatorie e il ritorno agli omicidi, a Palermo clan pronti a scatenare la guerra

Tre mesi di fuoco e di conflitti criminali risolti a colpi di pistola in una città attraversata dal centro alle periferie da un’escalation di violenza che non sembra promettere nulla di buono. Le fibrillazioni nei clan di diversi quartieri e le scorribande degli uomini dal grilletto facile preoccupano non poco gli inquirenti e gli ultimi sanguinosi episodi - dalla sparatoria della notte del 10 dicembre in via La Lumia sino agli omicidi di Lino Celesia, due settimane dopo davanti a una discoteca di via Calvi, e di Giancarlo Romano, freddato allo Sperone il 26 febbraio - sono confluiti nell’ordinanza di custodia cautelare sfociata due giorni fa nel blitz contro il mandamento di Brancaccio. La cosca diretta da Giuseppe Arduino può vantare una grande disponibilità di armi, alle quali adesso gli investigatori della squadra mobile danno la caccia.

Nelle intercettazioni dell’inchiesta coordinata dalla Dda si parla a chiare lettere di revolver e munizioni ma si fa riferimento anche alla possibilità di azioni eclatanti e omicidi. Giancarlo Romano e Giuseppe Chiarello, uno degli arrestati, che si sarebbe occupato anche della modifica di pistole giocattolo, per renderle offensive, in un colloquio ricostruiscono la notte in via La Lumia e dicono di temere per l’incolumità di Marco Cucina, trentenne dello Sperone fermato con l’accusa di avere sparato tra i locali notturni del centro al culmine di una lite. I due fanno riferimento a dissidi con esponenti della criminalità della Zisa e più in particolare i figli di Salvatore Fernandez, l’autore reo confesso dell’omicidio di Giuseppe Incontrera, discutono di un tentativo di pacificazione non andato a buon fine.