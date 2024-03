Inchiesta sul dossieraggio a Perugia, nella lista degli spiati c'è anche un prete della diocesi di Trapani

Poco chiaro come mai Giardina sia stato ritenuto interessante, con ogni probabilità proprio per il suo ruolo di direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, un incarico che il prete aveva assunto il primo giugno del 2022. La nomina era arrivata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-26 gennaio 2022.

Don Alberto Giardina è presbitero della Diocesi di Trapani, ha conseguito il baccellierato in Teologia e la licenza in Ecclesiologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista di Palermo, per poi proseguire la formazione teologica presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, dove ha ottenuto la licenza e il dottorato in Teologia liturgica. Ha conseguito un master in archivistica e biblioteconomia presso l’Università degli studi di Bologna.

Nella Curia Vescovile della Diocesi di Trapani attualmente ricopre gli uffici di cancelliere vescovile, direttore dell’Ufficio Liturgico, presidente dell’IDSC. Inoltre Giardina è membro del Consiglio presbiterale diocesano, del Collegio dei consultori, del Consiglio diocesano per gli affari economici e della Commissione diocesana d’arte sacra ed edilizia di culto. Precedentemente è stato direttore dell’Archivio, responsabile del catecumenato degli adulti e vice cancelliere. È parroco moderatore delle parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Maria Santissima Ausiliatrice in Trapani. È docente invitato di Teologia Sacramentaria presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.