Palermo, il cedimento dell'asfalto in via Croce Rossa: l'Amap si occuperà del ripristino

Al via lavori per il ripristino del manto stradale in via Croce Rossa, a Palermo. L'intervento partirà domani, 5 marzo, e dovrebbe essere completato in circa due giorni: sarà a cura delle maestranze di Amap, società partecipata che si occupa della rete idrica. Il cedimento dell’asfalto, all’altezza del civico 46 nella carreggiata centrale direzione piazza Vittorio Veneto, è avvenuto infatti nei presi della rete fognaria.

Intanto, l’avvallamento è stato transennato per evitare danni a mezzi o persone. A lanciare l’allarme intorno all’ora di pranzo di ieri alcuni cittadini, che si sono trovati difronte ad un avvallamento dell’asfalto che ha causato non pochi disagi: la carreggiata era stata perfettamente divisa in due corsie dal cedimento del manto, che ha costretto ciclomotori e autovetture a brusche frenate per procedere il più lentamente possibile.

Accorgimenti che non hanno comunque evitato colpi al pianale delle vetture (la parte inferiore della scocca che sorregge i semi assi), che hanno lasciato i segni del proprio passaggio lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, che ha chiuso la strada al traffico e allertato la protezione civile, che una volta giunta sul luogo ha avviato le procedure per ripristinare l’asfalto. Fortunatamente non si sono registrati gravi disagi al flusso veicolare.