Palermo, cede il manto stradale in viale Croce Rossa: rischio caos

Ancora un cedimento del manto stradale a Palermo. Ieri in via Croce Rossa, nella corsia centrale in direzione via Libertà, all’altezza del civico 46, intorno all’ora di pranzo gli automobilisti si sono trovati di fronte a uno sprofondamento della strada che ha causato non pochi disagi: la carreggiata era stata perfettamente divisa in due corsie dall’avvallamento, che ha costretto ciclomotori e autovetture a brusche frenate per procedere il più lentamente possibile.

Accorgimenti che non hanno comunque evitato colpi al pianale delle vetture (la parte inferiore), che hanno lasciato segni sulla carreggiata e ovviamente pure sulle auto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, che ha chiuso la corsia e allertato la protezione civile che, una volta giunta sul luogo, ha avviato le procedure per ripristinare la viabilità. Fortunatamente, col traffico ridotto per la giornata festiva e per l’ora di pranzo, non si sono registrati gravi disagi. Problemi potrebbero emergere piuttosto oggi o da oggi, col normale traffico che vede transitare un gran numero di veicoli (anche bus e camion) da quel tratto di strada.