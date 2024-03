Palermo, schianto tra un'auto e una moto in via La Malfa: un ferito in ospedale

Ancora un incidente stradale a Palermo. Nella serata di ieri, intorno alle 21, in via Ugo La Malfa, a scontrarsi sono stati un’automobile di piccola cilindrata e una moto, per cause ancora tutte da accertare. L'impatto è stato violento: l'uomo che era in sella al mezzo a due ruote è caduto rovinosamente sull'asfalto, rimanendo ferito.

Soccorso dal personale del 118, che era stato allertato, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Cervello in codice rosso, ma per fortuna dopo i primi accertamenti sarebbe stata esclusa la riserva sulla vita.

Indagini da parte dell'infortunistica della polizia municipale, arrivata in via La Malfa per effettuare i rilievi, per ricostruire le cause del sinistro. Secondo le prime informazioni, alla base ci sarebbe una manovra errata da parte di uno dei due mezzi.