Strage di Altavilla, la donna in carcere chiede di essere interrogata: «Vuole rispondere a Barreca», dice il suo avvocato

Chiede di essere interrogata la donna finita in carcere per la strage di Altavilla Milicia assieme al marito Massimo Carandente. Lo rende noto il suo legale, l’avvocato Marco Rocca. «Ha chiesto di essere sentita dai magistrati - afferma il professionista - per chiarire la sua posizione. Stanno uscendo versioni, soprattutto da parte di Barreca, che non rispecchiano quanto successo in quella casa. Così, la mia assistita vuole essere sentita per chiarire la loro posizione».

L’avvocato Rocca sta predisponendo la richiesta ai magistrati per fissare un interrogatorio. «Credo anche Carandente vorrà essere sentito dai magistrati di Termini Imerese. Non l’ho sentito, ma credo che anche per lui preparerò una richiesta - aggiunge l’avvocato -. Ci sono tanti aspetti da chiarire e spiegare per fare luce su quanto successo nella villetta di Altavilla». Nei prossimi giorni i genitori di Sabrina Fina andranno in carcere a trovare la figlia.