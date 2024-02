Palermo, baby ladri smontano i fari da due Smart posteggiate al Forum: bloccati dai carabinieri

Auto ancora nel mirino dei ladri a Palermo. Stavolta ad entrare in azione sono stati due giovanissimi, di sedici e tredici anni. Sono stati notati dai carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli a Brancaccio, mentre armeggiavano tra i mezzi in sosta nel parcheggio del centro commerciale Forum di via Pecoraino. Stavano smontando i fari da una Smart e ne avevano già prelevati altri due da un'auto dello stesso modello.

Colti in flagrante, sono stati immediatamente identificati: per il sedicenne è così scattato l'arresto. Il tredicenne, non imputabile per via dell’età, è stato segnalato alla procura dei minori. L'ultimo caso risale soltanto a una settimana fa: è stato arrestato dai carabinieri un trentenne che in corso Calatafimi ha preso di mira un altro veicolo parcheggiato: aveva appena smontato alcune parti di un'auto che presto sarebbero diventati pezzi di ricambio da piazzare nel mercato nero.

I militari stavano effettuando alcuni controlli nella zona quando hanno notato l'uomo, che cercava di nascondersi tra i mezzi. L'hanno trovato in possesso di un grimaldello, pinze e cacciaviti con cui aveva poco prima forzato l'auto, che ha anche saccheggiato. Per lui è scattato subito l'arresto per furto aggravato, ricettazione e possesso di attrezzi da scasso.