Terrasini: fiaccolata e flash mob per Paolo La Rosa, il ragazzo ucciso quattro anni fa all'uscita di una discoteca

La messa, poi la fiaccolata e una serata trascorsa tra musica, poesie e flash mob. Così Terrasini ha ricordato Paolo La Rosa, il ragazzo ucciso nel 2020 al culmine di una rissa davanti a una discoteca. Tutta la comunità si è stretta ancora una volta attorno alla famiglia, che dopo l'omicidio si è sempre impegnata per realizzare attività e dare vita a iniziative volte non solo a ricordare il giovane, ma anche a ribadire il no a ogni forma di violenza.

Centinaia le persone che hanno partecipato al corteo silenzioso che dal duomo, in piazza, ha raggiunto piazza Titi Consiglio, il luogo in cui Paolo La Rosa, a soli 21 anni, è stato accoltellato a morte. La piazzetta, diventata ormai un luogo simbolo, ha ospitato per l'occasione un palco in cui si sono esibiti artisti locali. «Questa è una serata diversa - ha detto la mamma del ragazzo, Loredana Zerbo - una serata particolare, come Paolo avrebbe voluto. Abbiamo pensato di organizzare in questo modo un momento di riflessione per voi che siete qui presenti, per lasciarvi un messaggio importante da portare a casa e da trasmettere, se volete, ai vostri figli. È quello che riguarda il tema della violenza e del dolore di noi genitori, quando ci viene comunicato ciò che è purtroppo accaduto ai nostri figli».