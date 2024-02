Ladro seriale catturato ad Altofonte dopo una fuga sui tetti, deve scontare 14 anni

La polizia di Stato ha eseguito due ordini di esecuzione per la carcerazione, nei confronti di un uomo di 36 anni, M. I. (le sue iniziali) condannato a 14 anni, 4 mesi e 28 giorni di reclusione, per i reati di rapina aggravata, furto in abitazione e lesioni aggravate. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dal commissariato Oreto stazione.

L’uomo, ricercato perché doveva scontare la pena, è accusato di aver commesso una serie di furti in abitazione e rapine aggravate, nonché lesioni personali aggravate. Dopo intercettazioni e servizi di appostamento le indagini sono state circoscritte nella zona di Altofonte. Dopo avere circondato l’abitazione l’uomo è stato bloccato sui tetti dello stesso immobile, arrestato e portato nel carcere Pagliarelli di Palermo.