Spaccio di droga ad Alcamo, scattano due arresti

Gli agenti del commissariato di Alcamo hanno arrestato in flagranza un pregiudicato palermitano di 41 anni e un pregiudicato alcamese di 40 per spaccio di droga. Il primo è stato fermato mentre rientrava dal capoluogo siciliano a bordo di un pullman di linea. In una borsa nascondeva 38 involucri di cellophane con 200 grammi di hashish. La successiva perquisizione, operata nell'abitazione del pregiudicato palermitano, consentiva di trovare materiale vario ritenuto strumentale per il confezionamento dello stupefacente, come cellophane trasparente, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e due grossi coltelli utilizzati per tagliare i panetti di hashish e ricavarne le dosi destinate allo spaccio.

Il secondo fermato aveva in casa uno scatolo con 60 grammi di hashish. Gli arresti sono stati convalidati e a entrambi sono stati dati i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.