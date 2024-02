Sorpresi con la droga o alla guida di auto rubate: 5 denunciati a Partinico e Borgetto

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo, cinque uomini di età compresa tra i 20 e i 45 anni.

I militari hanno eseguito un servizio ad ampio raggio, finalizzato alla prevenzione dei reati e delle violazioni al codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali strade dei Comuni di Partinico e Borgetto.

Durante i controlli a Partinico, un uomo di 40 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi da taglio: aveva un coltello di 17 centimetri, oltre a una modica quantità di sostanza stupefacente per la quale è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico. Altri due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati deferiti per ricettazione, essendo stati fermati alla guida di un’autovettura, Toyota Yaris, con targa straniera risultata rubata.

A Borgetto, un uomo di 37 anni è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, aveva con sé due dosi di cocaina e circa 40 grammi di marijuana. Un uomo di 24 anni, a cui era già stata contestata la guida senza patente, è stato identificato dai militari mentre conduceva una Fiat Panda ed è stato deferito essendo recidivo nel biennio per la medesima violazione.