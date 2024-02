Palermo, furto alla Fiera del Mediterraneo: rubati da un magazzino gli attrezzi della Reset

Furto alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, nei depositi utilizzati dalla Reset, azienda partecipata del Comune addetta a lavori di pulizia e manutenzione degli spazi verdi. I vertici della Reset hanno presentato una denuncia per il furto, avvenuto in un padiglione che si trova all’interno della struttura di via Sadat. Sull’episodio indaga la polizia. I ladri hanno portato via cinque decespugliatori e un soffiatore. Una volta presa l’attrezzatura, del valore di alcune centinaia di euro, i malviventi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.