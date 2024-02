Palermo, blatte ed escrementi in cucina: sequestrato un ristorante

Gli agenti della polizia municipale, in collaborazione con gli operatori del comando dei carabinieri Palermo Centro, nel corso dei controlli nelle zone della movida, mercoledì sera hanno eseguito un sequestro penale preventivo di un locale in via Bara all’Olivella, su disposizione del pm di turno, per le numerose carenze di tipo igienico-sanitario e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella zona adibita al deposito e alla lavorazione degli alimenti, infatti, oltre a evidenti tracce di sporco e segni di cibo in decomposizione, le pareti presentavano muffe e numerose attrezzature, ormai in disuso, erano corrose dalla ruggine. Particolare non trascurabile, la presenza di blatte e di escrementi di topi nella cucina/laboratorio.

Censurabili anche le condizioni di tutti i frigoriferi del locale, all’interno dei quali sono stati rinvenuti pane, prodotti ittici e resti di provviste di origine animale in putrefazione. Sono risultati in cattivo stato di manutenzione. Il titolare inoltre non era in possesso del prescritto registro di autocontrollo aziendale (Haccp), né ha esibito agli agenti alcuna fattura d’acquisto o altro documento che attestasse la legittima provenienza dei prodotti. Dal controllo dei documenti è emersa la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di segnalazione certificata inizio attività (Scia), inviate al Comune di Palermo e della registrazione sanitaria, rilasciata dall’Asp.