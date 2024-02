Forte vento e paura a Termini Imerese: crolla un palo della luce, si stacca un pezzo di cornicione

Tragedia sfiorata in pieno centro a Termini Imerese: un palo dell'illuminazione pubblica è crollato sulla strada, in piazza Umberto I. Si tratta di un'area quotidianamente molto trafficata, in cui si trovano spesso anche dei turisti e soltanto per puro caso nessuno è rimasto ferito. A provocare il cedimento sarebbe stato il forte vento. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il palo, per evitare ulteriori rischi.

«Quello che è successo poteva avere conseguenze gravissime - dice Rosario Consiglio, residente a Termini -. In questa zona passa chiunque, dalle famiglie con bambini a chi si reca al lavoro. È una questione di manutenzione. Speriamo soltanto che venga sostituito presto, la piazza non può anche rimanere al buio». Il vento ha provocato danni anche in corso Umberto e Margherita.

Pure qui è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, in seguito alla caduta di parte di un cornicione da un palazzo che si è staccato ed è finito sul marciapiede, danneggiando alcune auto parcheggiate. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso l'area al traffico delle auto e al transito dei pedoni.