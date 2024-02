Palermo, corteo sabato tra piazza Guadagna e via Villagrazia: possibili disagi, ecco i divieti

Previsti disagi alla circolazione sabato 24 febbraio a Palermo. La polizia municipale del capoluogo con un'ordinanza ha fatto sapere che in alcune zone della città potrebbero verificarsi possibili rallentamenti al traffico, legati allo svolgimento di un corteo pubblico che partirà da piazza Guadagna e si snoderà per via Villagrazia, dalle 16 alle 20.

Per questo motivo e per sicurezza di ordine pubblico, l'ufficio Traffico del Comune, con un'apposita ordinanza, ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in via Villagrazia, nel tratto compreso tra piazza Guadagna e via Aloi dalle 7 alla mezzanotte del 24 febbraio 2024, e comunque fino a cessata esigenza.