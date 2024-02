Donna aggredita a Palermo da una banda di cinque ragazzine, paura in piazza Marina

Una guida turistica ieri sera è stata aggredita a Palermo in piazza Marina da cinque ragazzine che volevano portarle via il cellulare. Le ragazzine hanno accerchiato la donna e una di loro ha cercato di afferrare lo smartphone con il quale la donna era al telefono con il marito. Non c’è riuscita e una del gruppo prima di urlarle: «Ti è andata bene perché di potevamo ammazzare» le ha versato una lattina di coca cola macchiandole il cappotto.

«Io parlo sempre della bellezza di Palermo e dei tesori che ha questa città - racconta la vittima - Dico ai turisti che è una città meravigliosa dove vivere. Poi a me succede un’esperienza del genere e davvero sono rimasta traumatizzata».

«Non sono palermitana, forse hanno pensato che fossi una turista - aggiunge - mi hanno accerchiato. Erano ben vestite. Sono stata in balia di queste ragazzine per diversi minuti»