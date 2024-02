Palermo, sorpreso a smontare un'auto in corso Calatafimi: arrestato trentenne

È stato colto in flagrante dai carabinieri un trentenne che in corso Calatafimi a Palermo ha preso di mira un veicolo parcheggiato: aveva appena smontato alcune parti di un'auto che presto sarebbero diventati pezzi di ricambio da piazzare nel mercato nero. I militari stavano effettuando alcuni controlli nella zona quando hanno notato l'uomo che armeggiava tra i mezzi in sosta.

L'hanno trovato in possesso di un grimaldello, pinze e cacciaviti con cui aveva poco prima forzato l'auto, che ha anche saccheggiato. Per lui è scattato subito l'arresto per furto aggravato, ricettazione e possesso di attrezzi da scasso, mentre i carabinieri hanno rintracciato il proprietario. Un episodio che allunga la lista di furti e atti vandalici ai danni delle auto a Palermo.

L'ultimo caso risale soltanto a cinque giorni fa alla Noce: in via Crociferi sono state date alle fiamme sette macchine. I vigili del fuoco arrivati sul posto per spegnere l'incendio hanno trovato tracce di liquido infiammabile e le indagini sono tuttora in corso per risalire ai responsabili. Nel centro storico una decina di mezzi sono invece stati gravemente danneggiati nella zona compresa tra via Maqueda e piazza Sant'Anna. I vandali hanno colpito nel giro di pochi giorni nelle vie Calderai, Bologna, Livorno, Cantavespri. I residenti hanno trovato i vetri sfondati, a finire nel mirino anche il furgone utilizzato da un commerciante.