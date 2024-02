Palermo, a fuoco uno scooter in via Crispi: disagi e rallentamenti al traffico

Paura in via Crispi, a Palermo, per uno scooter che ha improvvisamente preso fuoco, in direzione Cala, a pochi metri dal semaforo di via Amari. Nessun problema per il conducente, che è riuscito immediatamente a scendere dal mezzo a due ruote, ma a risentirne è stata soprattutto la circolazione stradale, che è andata in tilt per circa un'ora.

Sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Secondo quanto ricostruito, chi era in sella allo scooter ha improvvisamente sentito un forte odore di bruciato, a quel punto il mezzo si è fermato e ha preso fuoco, rimanendo proprio al centro della carreggiata. Nessun problema per lui, dunque. La causa del rogo, dunque, è molto probabilmente un guasto meccanico o un corto circuito.