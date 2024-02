Quattro tir sono andati in fiamme a Carini nell’area industriale. I mezzi sono pieni di generi alimentari. In tanti hanno sentito un forte boato poi una colonna di fumo che si è levata in alto visibile anche dall’autostrada.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco con diverse squadre. Si sta cercando ci capire cosa abbia provocato l’incendio.