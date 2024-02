Manifestazione pro Palestina davanti la sede Rai di Palermo

Manifestazione di protesta a Palermo davanti la sede Rai di viale Strasburgo 19 promossa dalla Rete di solidarietà alla Palestina per «dire no al genocidio».

Alcuni dei partecipanti hanno esposto cartelli con scritte come «Rai Radio televisione israeliana», «Italia colpevole Palestina libera» e «Informazione di regime non vede e non sente niente».

Durante il sit-in una delegazione della Rete palermitana di solidarietà alla Palestina ha incontrato il caporedattore Rino Cascio, consegnandogli un documento sui contenuti della protesta.

Il segretario di Rifondazione comunista di Palermo, Frank Ferlisi, in una nota, ha definito il presidio «una scelta corretta in quanto, in questi mesi il servizio pubblico ha espresso una posizione unilaterale e parziale sulla guerra e su altro ancora: la Rai è di tutti e non della destra di Governo».

Nella foto un recente corteo per le vie del centro per chiedere il cessate il fuoco a Gaza