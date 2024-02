Palermo, incendio nel deposito di un negozio di viale Regione Siciliana: due intossicati

Incendio a Palermo presso i magazzini di un negozio di prodotti per la casa. Intorno alle 12 di oggi (16 febbraio) sei squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco, del distaccamento di Boccadifalco e di quello di Brancaccio, coordinate dal funzionario di servizio, sono intervenute presso l'attività commerciale adibita alla vendita di prodotti per la casa e biancheria intima, in viale Regione Siciliana Sud-Est, in prossimità del Ponte Corleone.

L'incendio si è sviluppato nei magazzini di deposito al servizio della stessa attività. Si trovano nella parte retrostante rispetto ai locali adibiti alla vendita. Due impiegati della stessa ditta sono rimasti intossicati dai fumi della combustione e affidati al personale delle ambulanze del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 14, tuttavia si sono prolungate le attività di cosiddetto smassamento e di bonifica dei locali. Sul posto era presente la polizia di Stato. Sono in corso le valutazioni sulle possibili cause del rogo.