Termini Imerese, chiuso per 8 mesi lo svincolo dell'autostrada: esplode la protesta dei commercianti

È caos a Termini Imerese per la chiusura dello svincolo autostradale. Otto mesi il tempo previsto per il complesso intervento di riqualificazione strutturale. Da ieri è esploso in città lo sconforto fra i commercianti e gli imprenditori che hanno investito denaro nei pressi dello spazio autostradale. Il sindaco, Maria Terranova ha invitato una richiesta al prefetto per un incontro urgente con Anas. La notizia ufficiale è arrivata ieri. Lo svincolo chiuderà, come stabilito alla riunione che si è tenuta, in prefettura, giovedì 8 febbraio. Da lunedì (19 febbraio), dunque, lo svincolo di Termini, al km 25,800 dell’autostrada A-19 Palermo-Catania, sarà intransitabile sia in entrata che in uscita, senza limitazioni al transito nelle due carreggiate dell’autostrada.

«Siamo in attesa di leggere l’ordinanza Anas - afferma l’assessore alla polizia municipale Gaetano Castellana. - La chiusura prolungata e per diversi mesi dello svincolo sarebbe un disastro per l’economia di buona parte dei commercianti di Termini alta», dice alzando il grido di allarme dei titolari delle attività commerciali nate nella prossimità dello svincolo autostradale A19 al servizio della importante pedonalizzazione. Diversi i bar che insistono nella zona, ma anche rifornimenti di benzina e servizi vari.