Palermo-Catania, lo svincolo di Termini Imerese chiude per otto mesi: si esce a Trabia o all'agglomerato industriale

A partire da lunedì 19 febbraio, lo svincolo di Termini Imerese, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, chiuderà al traffico sia in entrata che in uscita, per un periodo previsto di otto mesi, senza limitazioni al transito nelle due carreggiate dell’autostrada. Ne dà notizia l’Anas, spiegando che «la chiusura - si legge in un comunicato - è necessaria al fine di consentire gli urgenti interventi strutturali per mettere in sicurezza lo svincolo».

La data di inizio lavori e quindi della chiusura è stata decisa durante una riunione presso la Prefettura di Palermo tenutasi lo scorso giovedì 8 febbraio. Gli itinerari alternativi per l’ingresso alla città di Termini Imerese sono lo svincolo dell’Agglomerato Industriale per chi proviene da Catania o da Messina e lo svincolo di Trabia per chi proviene da Palermo.

I mezzi pesanti, provenienti da Catania e Messina e diretti a Caccamo e Roccapalumba attraverso la strada statale 285, dovranno uscire allo svincolo di Trabia, non potendo transitare attraverso la viabilità cittadina.