Partinico, un uomo di 49 anni trovato senza vita in casa: era morto da più di una settimana

Da più di una settimana nessuno lo aveva più visto. I vicini di casa hanno tentato più volte di contattarlo, ma nono hanno ricevuto alcuna risposta né al citofono, né al telefono. Giuseppe Cannavò, quarantanove anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Caprari, a Partinico.

L'allarme è stato lanciato proprio da chi vive nella zona: dall'appartamento al piano terra proveniva cattivo odore e i vicini hanno deciso di chiamare il numero di emergenza 112. Sul psoto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d'ingresso e fatto la macabra scoperta. L'uomo si trovava disteso sul suo letto, il corpo era in stato di decomposizione.

Una morte avvenuta in solitudine, che in base ai primi accertamenti eseguiti dal medico legale, risalirebbe ad almeno sette giorni fa. Cannavò abitava da solo, in molti ricordano di averlo incontrato spesso in paese, ma di averne perso le tracce ormai da tempo. A stroncarlo potrebbe essere stato un malore. Alcuni mesi fa un altro caso si è verificato in via Terranova, dove un uomo di sessantasei anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L'operaio non aveva più dato sue notizie, anche in questa circostanza i vicini di casa hanno chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ormai deceduto.