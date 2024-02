Palermo, due arresti per la rissa con sparatoria in via Isidoro La Lumia. Applicato per la prima volta il decreto Caivano

Su richiesta della Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, il gip ha emesso una misura cautelare per tre persone indagate per rissa aggravata e per porto in pubblico di arma da fuoco e sparo in aria. Si tratta della vicenda accaduta a dicembre, quando durante una lite vennero sparati colpi di pistola, tra centinaia di persone, in pieno centro. I provvedimenti restrittivi nascono dalle indagini condotte condotte dai carabinieri della compagnia dei carabinieri di Palermo piazza Verdi dopo una vicenda che ha avuto una amplissima eco mediatica sui social media: la rissa e l’uso illegale di armi da sparo sono avvenuti in pieno centro cittadino, in particolare in un’area in cui si concentrano moltissimi locali che animano la movida serale e notturna cittadina (via Isidoro la Lumia e le strade limitrofe).

I nomi degli indagati

Sono Marco Cucina, 30 anni , Salvatore Miceli, 21 anni, e Salvatore Emanuele, 27 anni, le tre persone indagate. Cucina è stato portato in carcere, Emanuele è finito ai domiciliari e Miceli ha l’obbligo di dimora.