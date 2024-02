La notte di terrore a Palermo, ecco la ricostruzione della sparatoria in via La Lumia

A sparare durante la violenta lite scoppiata la notte del 10 dicembre scorso, nel cuore della movida palermitana, sarebbe stato Marco Cucina (nella foto), 30 anni, pluripregiudicato, arrestato oggi per rissa aggravata e porto abusivo in pubblico di arma da fuoco illegalmente detenuta. Le immagini girate dalle videocamere di sorveglianza dei tanti locali della zona, un video postato sui social e le testimonianza di diversi commercianti attribuiscono a lui il ruolo principale nella vicenda che scosse la città. Un episodio allarmante a cui oggi sono seguite tre misure cautelari: il carcere per Cucina, e, rispettivamente, i domiciliari per Salvatore Emanuele, anche lui pregiudicato, e l’obbligo di dimora per Salvatore Miceli.

Secondo le indagini dei carabinieri, durante una rissa Cucina avrebbe sparato in aria, prima in via Quintino Sella, vicino al locale Bonsignore , poi avrebbe esploso 6 colpi in via Isidoro La Lumia, nei pressi del locale Pitto. A terra in via La Lumia i militari, avvertiti da una telefonata, hanno trovato quattro bossoli calibro 9 lager uguali a quello ritrovato in via Quintino Sella, dove c’erano anche tracce di sangue appartenenti, secondo gli investigatori, a Salvatore Emanuele, coinvolto nella lite insieme a Miceli.