Il massacro di Altavilla, Antonella voleva patente e libertà: era il suo sogno

«Cercava da tempo di superare il test per la patente. Si disperava, la voleva a tutti i costi, ma non riusciva mai a passare i quiz: per lei era fondamentale». Tutti quelli che conoscevano Antonella Salamone concordano sulla «grande dolcezza» della donna, «una madre di famiglia con tutti», ed erano al corrente del suo più grande desiderio: poter stringere per le mani la patente di guida, appunto. Ne parlava con tutti, si confidava e trasudava quella che altro non era che una gran voglia di libertà.

La donna, tragicamente vittima della mattanza di Altavilla Milicia insieme ai figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, agognava l’emancipazione dal marito. La posizione della villetta degli orrori, tra le colline della parte alta del paese, non le permetteva di potersi muovere in autonomia e a lui, Giovanni Barreca, spettava il compito, e la volontà, di accompagnarla. Desiderio di libertà noto anche tra i corridoi e le stanze del Comune di Altavilla Milicia, dove Antonella lavorava saltuariamente facendo le pulizie. Era inserita in un programma di servizio civile con il quale riusciva a contribuire all’economia domestica.