Partinico, colpi di pistola contro un'auto parcheggiata: c'è l'ombra dell'intimidazione

Momenti di paura a Partinico, dove sono stati esplosi dei colpi di pistola contro un'auto parcheggiata. A finire nel mirino in via Milano, nella zona centrale della cittadina, una Bmw bianca, di proprietà di un uomo che abita nella zona. Gli spari hanno messo in allarme i residenti, che hanno subito contattato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. L'ipotesi è quella di una intimidazione, per questo è stato sentito anche il proprietario del mezzo, che poco dopo gli spari avrebbe visto allontanarsi un'altra auto. A bordo ci sarebbe stato chi ha impugnato la pistola e fatto fuoco, ma tutti gli accertamenti sono in corso. Di certo, si tratta dell'ennesimo episodio inquietante a Partinico: nelle ultime settimane si sono registrati incendi ad auto e scooter posteggiati, episodi che hanno inevitabilmente alimentato un clima di paura.

Dopo i raid messi a segno negli scorsi mesi, tre mezzi sono stati dati alle fiamme a fine gennaio. È successo in via Ragona, dove sono andati distrutti due furgoni e un'auto. L'incendio si è diffuso rapidamente e ha provocato momenti di paura tra i residenti della zona che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha domato il rogo ed evitato che le fiamme raggiungessero altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. In via Ragona sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio, di probabile matrice dolosa.