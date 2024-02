La strage di Altavilla, la preside del liceo artistico: «I due fratelli erano assenti da una settimana»

Il ritratto

Comprensibile il dolore dei ragazzi della scuola. «Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore, continueremo a vivere con gioia sicuri che un giorno ci ritroveremo. Ciao Kevin», è il testo di un commovente biglietto scritto dai compagni di Kevin Barreca, come riferisce Il Pungolo Bagheria. Stamani i compagni di Kevin hanno collocato un mazzo di fiori anche nel laboratorio artistico ed osservato un minuto di silenzio. Per ricordare il ragazzo ucciso, il professore Giacomo Sciortino ha realizzato un ritratto. Domani gli studenti del Guttuso non parteciperanno alla sfilata di Carnevale prevista per le vie della città.

Le foto della gallery sono di Angela Mulè, postate sulla pagina Facebook del liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria