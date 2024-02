Rapinarono anche poliziotti in borghese: definitive le condanne per due palermitani

Avevano rapinato anche poliziotti in borghese, ignorando che si trattasse di forze dell'ordine. Ivan Marzouk di 37 anni e Mirko Borruso di 33 adesso sono stati definitivamente condannati in uno dei diversi processi in cui sono coinvolti per rapine, alcune anche violente. La settima sezione della Cassazione ha respinto il loro ricorso, confermando quindi la condanna inflitta in primo e in secondo grado. Complessivamente 11 anni e un mese: la pena più pesante per Marzouk a 7 anni e 4 mesi, i restanti 3 anni e 9 mesi a Borruso, entrambi residenti a Palermo.

Il servizio completo di Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia in edicola, nella foto da sinistra Mirko Borruso e Ivan Marzouk