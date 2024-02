Controlli interforze a Palermo nelle zone della Movida: sanzioni a due locali

Sono proseguiti anche nell’ultimo week end a Palermo le operazioni ad «Alto Impatto» di polizia, carabinieri, guardia di finanza, e personale dell’Asp, volte ad intensificare i servizi di controllo del territorio secondo le direttive stabilite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività stavolta si è concentrata in particolare nelle aree della movida: via Spinuzza, piazza Caracciolo (Vucciria), piazza San Domenico. L’obiettivo è quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità.

Le forze dell’ordine sono state impegnate in attività di controllo attraverso la predisposizione di posti di blocco. Sono stati inoltre sottoposti a controllo diversi locali in ordine al possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti commerciali. In due di loro sono state riscontrate irregolarità che condurranno a sanzioni per 3 mila euro. Nel corso dei controlli due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per false attestazioni a pubblico ufficiale e uno dei due è stato denunciato anche per aver violato la misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto.