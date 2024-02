Palermo, sassaiola contro un autobus: spaccati due vetri

Sassaiola contro un autobus dell'Amat a Brancaccio oggi pomeriggio (sabato 10 febbraio) intorno alle 18. È successo nel sottopasso Norma Zarcone. A lanciare dei sassi sarebbero stati dei ragazzini che hanno rotto due vetri del mezzo che stava transitando. «Non è la prima volta che accadono episodi simili - afferma il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta -, noi continuiamo a denunciare alle forze dell'ordine ma non si può aspettare che accada la tragedia per intervenire. C'è un problema, un accanimento che non riesco a spiegarmi».

Ad intervenire la polizia dopo la segnalazione fatta dall'azienda, che si occupa del trasporto pubblico locale: «A volte – aggiunge Mistretta – si tratta di ragazzini che non si rendono conto di quel che fanno, altre volte si tratta di veri e propri atti delinquenziali».

Foto d'archivio