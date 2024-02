Rapinatori «armati» di ombrello in azione a Palermo: nel mirino un supermercato e una farmacia

Rapinatori in azione a Palermo. Nel giro di un'ora sono stati presi di mira un supermercato e una farmacia in pieno centro città. Due uomini con il volto coperto hanno assaltato il Despar di via Ruggero Leoncavallo, tra le vie Notarbartolo e Serradifalco: hanno minacciato i dipendenti puntandogli contro due ombrelli e li hanno costretti a consegnare i soldi dell'incasso. Dall'attività commerciale è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Le vittime hanno fornito una descrizione dei rapinatori, che potrebbero essere gli stessi che sono entrati in azione, poco dopo, alla farmacia Maymone di via Catania, a pochi metri da via Libertà. Anche in questo caso hanno minacciato il dipendente, intimandogli di consegnare i soldi, ma non sono riusciti ad aprire la cassa automatica e si sono dati alla fuga. Sul posto sono arrivati anche stavolta i carabinieri, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Pochi giorni un altro colpo: due uomini incappucciati e armati di pistola hanno rapinato un centro scommesse a Palermo, il punto Intralot di corso Tukory.