Piccoli squali nel golfo di Mondello, ma potrebbe essere un falso allarme

Un filmato sta facendo il giro del web, quello dell'avvistamento di due squali a Palermo, nel mare di Mondello, il più frequentato della città. Il video, girato da Alberto Romeo, mostra due esemplari a pochi metri dalla riva, il che ha messo giustamente in allarme non solo i cittadini ma anche le autorità, con segnalazioni che sono arrivate anche alla capitaneria di Porto e all'istituto zooprofilattico.

A Mondello sono arrivati anche dei veterinari che hanno cercato gli esemplari in mare, ma nel frattempo erano spariti. Secondo gli esperti potrebbero essere degli squali di piccole dimensione che avevano perso il senso dell'orientamento, comunque non un qualcosa di preoccupante. Altri, invece, sostengono che non si trattasse di squali bensì di altre specie, come pesce spada o aguglia imperiale.