Palermo, rubato un gazebo dalla scuola materna Carollo di Falsomiele: un altro danneggiato

Incursione nella notte nella scuola materna Carollo del quartiere Falsomiele di Palermo. Portato via un gazebo, un altro è stato danneggiato. Lo segnala Ottavio Zacco, esponente di Forza Italia, presidente della commissione Attività produttive del Consiglio comunale.

«Occorrono azioni forti, concordate tra i rappresentanti dei genitori, i delegati della scuola e le istituzioni - afferma Zacco - per far capire a questi delinquenti che la scuola non si tocca, occorre una presenza massiccia e costante dello Stato nei territori presi di mira, perché nessuno ha il diritto di rubare il futuro delle nuove generazioni, occorre il ripristino della videosorveglianza in tutti gli istituti scolastici. È interesse di tutti, rendere le scuole un luogo sicuro dove l’illegalità deve rimanere fuori».

Secondo Zacco, inoltre, «una società che non rispetta i propri figli è una società che necessita di interventi immediati, senza alcuna tolleranza. Con enorme sacrificio l’amministrazione comunale assicura l'apertura delle scuole materne al fine di agevolare le famiglie che non possono permettersi la retta degli istituti privati, lo stesso sacrificio che giornalmente le insegnanti e il personale scolastico impiegano per garantire gli standard ottimali per i nostri figli. Purtroppo, quando accadono questi episodi, tutto il lavoro e il sacrificio viene vanificato». Il consigliere comunale racconta anche «di un' insegnante che tra le lacrime afferma di aver perso la speranza».