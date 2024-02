Partinico, assolti dal Tribunale 4 dirigenti bancari: «non ci fu usura»

Sono stati assolti perché il fatto non sussiste tre dirigenti dell’ex Banco di Sicilia e un altro di Unicredit dall’accusa di usura bancaria. Ad innescare il provvedimento era stato un imprenditore di Partinico che aveva contestato l’applicazione di tassi ritenuti oltre i limiti di legge per un periodo compreso tra il 2003 e il 2014. La quinta sezione del Tribunale, presieduta da Donatella Puleo, ha invece deciso che gli ex amministratori delegati del Banco di Sicilia, Roberto Bertola e Beniamino Anselmi e l’ex direttore generale, Nicolò Filingeri, nonché Rodolfo Ortolani, all’epoca alla guida del servizio a supporto delle imprese di Unicredit (che nel frattempo era subentrata al Banco) non avevano nessuna responsabilità e per questo li ha completamente scagionati con una sentenza che va in controtendenza rispetto ad altre con lo stesso capo di imputazione.

Il processo era scattato in seguito alla denuncia del titolare di una ditta che si occupa di costruzioni edili: secondo quest’ultimo i funzionari preposti al controllo dei tassi di interesse non avrebbero impedito, pur avendone l’obbligo giuridico, che fossero promessi ed applicati interessi usurari dal Banco di Sicilia - successivamente incorporato in Unicredit - sotto forma di aperture di credito sui sei conti correnti stipulati nell’agenzia di Partinico.