L'assalto al cantiere di Palermo, l'Ance: «È allarme sicurezza, gli imprenditori da soli non possono farcela»

«Siamo molto preoccupati per la sicurezza nei nostri cantieri e nelle nostre imprese. Il furto subito la scorsa notte da un’impresa edile a Tommaso Natale, alla quale va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, e le modalità con cui si è svolto, ci spingono a porre all’attenzione dell’opinione pubblica una questione che non deve essere sottovalutata». Lo afferma il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio.

«Sicurezza nei cantieri non è solo quella che è sacrosanto garantire ai nostri operai - aggiunge - ma anche avere la certezza di potere tenere mezzi e attrezzature custoditi senza difficoltà. All’impresa di Tommaso Natale non è bastato nemmeno avere una guardia armata per scongiurare il furto. Questo significa che gli imprenditori, da soli, non possono farcela. Per questo chiediamo al prefetto e alle forze dell’ordine una maggiore tutela che consenta a tutti di potere lavorare senza timori».

Nella foto il presidente dell'Ance Palermo Giuseppe Puccio