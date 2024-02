Ancora violenza a Palermo: ventenne picchiato mentre compra le sigarette

Un altro episodio di violenza a Palermo. Un ventenne è stato picchiato e derubato davanti a un distributore automatico, a Palermo, mentre acquistava prodotti. La vittima è stata sorpresa alle spalle, in via Oreto, quasi all’altezza di viale Regione Siciliana, da tre persone che dopo averlo malmenato gli avrebbero portato via l'iPhone, alcuni gioielli che indossava e il portafogli in cui c'erano contanti e carte di credito.

Il giovane ha chiamato il 112 riferendo l'accaduto e fornendo i pochi dettagli che avrebbe notato sui tre. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri che ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate vicino al distributore di sigarette e nei paraggi.