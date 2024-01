Incidente sulla Palermo-Catania, scontro tra auto e moto: un ferito e disagi al traffico

Drammatico incidente sulla Palermo-Catania. Intorno alle 10 scontro tra Bagheria e Villabate, in direzione della città etnea, tra una moto e un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Il motociclista, un ragazzo di 23 anni, è finito per terra riportando gravi ferite: soccorso dagli uomini del 118, è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale Civico, con la prognosi riservata, in condizioni molto delicate.

Il traffico in autostrada è paralizzato in zona, con code di auto che arrivano fino a viale Regione Siciliana, tanto da rendere difficoltosa l'uscita da Palermo. Intervento della polizia stradale del capoluogo siciliano, che indaga sulle cause.