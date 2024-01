La mafia dell'acqua a Carini e la paura di essere arrestati: «Non mi devono fare più dormire»

All'interno della famiglia di Carini c'era tanta inquietudine. Troppi arresti, troppi movimenti strani, la preoccupazione che saliva. Tanto da pensare ad una fuga, ad una latitanza, prima in un coinvolgimento. Arrivato come da loro temuto. Un nervosismo che si intravede benissimo dalle intercettazioni dell'operazione dei carabinieri odierna, che ha portato all'arresto di quattro persone a ai domiciliari un'altra, nell'ambito dell'inchiesta sulla mafia dell'acqua. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate commesse avvalendosi del metodo mafioso e reati in materia di armi.

Emblematiche sotto questo punto di vista sono le intercettazione di Salvatore Vallelunga, uno degli indagati, dopo la cattura di alcuni sodali del mandamento mafioso di Resuttana, da lui conosciuti, e rifletteva su come poter fuggire nel caso anche lui, un domani, sarebbe stato coinvolto in inchieste di questo tipo. Vallelunga addirittura aveva parlato di una possibile fuga con il padre.