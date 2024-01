Assistenza all’ultracentenario di Palermo, l’ufficio: «Ripassi tra un anno»

«Dovrà attendere almeno un anno perché la pratica di suo padre venga esaminata ed evasa». Poche parole, quelle dell’impiegato allo sportello dell’ufficio per l’invalidità civile di via Mariano Stabile, a Palermo, ma che hanno lasciato attonito Giacinto Vaccarella. Siamo nel dicembre 2023. L’uomo si era recato presso quegli uffici per inoltrare la domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104 (che per legge andrebbe evasa in 4 mesi) per il padre Antonio che il prossimo agosto spegnerà ben 103 candeline. Più di 25 anni fa una commissione medica gli aveva riconosciuto un’invalidità civile del 100/100, e da allora l’anziano signore aveva cominciato a ricevere dall’Inps l’indennità di accompagnamento.

«Papà oggi non cammina più, ha bisogno di trattamenti fisioterapici, che gli spetterebbero gratuitamente, forniti dal servizio sanitario nazionale. Come si fa a dire ad una persona di 102 anni che dovrà attendere ancora un anno? Dov’è lo Stato?».