Tentano la truffa dei diamanti a Monreale, due palermitani nei guai

Hanno tentato di mettere a segno la truffa dei falsi diamanti, ma sono stati scoperti da un carabiniere in congedo. I militari della stazione di Monreale hanno denunciato due palermitani di 60 anni, con precedenti per episodi analoghi, accusati di tentata truffa aggravata nei confronti di un pensionato di 67. I due uomini dopo avere individuato la loro vittima, gli avrebbero proposto l’imperdibile affare: l’acquisto di diamanti grazie all’intermediazione di un finto esperto di gioielli di nazionalità francese.

I due lo avrebbero poi persuaso a prelevare tutto il denaro alla posta. L’ufficio postale, per fortuna della vittima, si trova vicino la sede della sezione dell’associazione nazionale carabinieri di Monreale, aperta lì per aumentare la sicurezza nei confronti di chi si reca alle Poste. Il pensionato si sarebbe fermato per salutare il presidente della sezione, in quel momento presente in sede, raccontandogli dell’affare che di lì a poco avrebbe concluso con quei due fantomatici esperti di gioielli conosciuti poco prima. Il carabiniere in congedo, intuita la potenziale truffa ha chiamato i militari della stazione, fornendo importanti dettagli sull’appuntamento che la vittima avrebbe avuto a breve per la consegna del denaro ritirato. I carabinieri si sono così presentati all’appuntamento e li hanno denunciati. I due venivano sono stati trovati in possesso di un anello con pietre e un certificato di garanzia di diamanti, ovviamente falso.