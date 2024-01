Palermo, rubati oggetti in 7 box all'interno di un condominio nel quartiere Zisa: 2 arresti

Ancora un furto nel quartiere Zisa a Palermo. Questa volta, ad essere presi di mira, 7 box appartenenti tutti ad un condominio. I ladri sono stati sorpresi in flagrante e arrestati dalla polizia che è intervenuta in via Serradifalco, all’altezza di piazza Principe di Camporeale, dopo la segnalazione di alcuni condomini che avevano sentito rumori molesti.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il cancello principale completamente aperto, un'auto con la targa coperta posteggiata davanti ad un garage. Immediatamente hanno bloccato due uomini che si trovavano dentro ad uno dei locali e hanno chiesto spiegazioni. Nell'auto sono stati trovati diversi oggetti rubati dai 7 box che erano stati saccheggiati. Non sono stati sottratti soldi o utensili di valore ma oggetti che, rivenduti, avrebbero comunque fruttato qualche soldo. Tra questi, un orologio a pendolo e un acquario.

I fermati sono due uomini, uno di 44 anni e un altro di 30 anni. La refurtiva è stata tutta riconsegnata ai legittimi proprietari. I due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della direttissima davanti al giudice per le indagini preliminari che ha convalidato la misura cautelare.