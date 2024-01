Palermo, la stretta sulla movida va avanti senza soluzione di continuità: multe e un esercizio chiuso

La stretta sulla movida a Palermo va avanti senza soluzione di continuità. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e agenti della polizia municipale hanno multato 13 attività commerciali ed elevato multe per oltre 24 mila euro.

I controlli sono scattati in centro nelle vie Isidoro Carini, Quintino Sella, Simone Corleo, Filippo Turati e nelle piazza Sant’Anna Garraffello, Nasce, Don Sturzo e Crispi. Sono state identificate 451 persone, controllati 120 veicoli, elevate 64 sanzioni al codice della strada per 14 mila euro.

Nel corso dei controlli un esercizio è stato chiuso aperto senza autorizzazioni, fiscali, sanitari ed amministrativi. I titolari di altri due esercizi commerciali sono stati indagati in stato di libertà, rispettivamente, per occupazione del suolo pubblico e per abusi edilizi.