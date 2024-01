Palermo, controlli in corso Vittorio Emanuele: nel mirino anche monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita

Controlli interforze nel centro storico di Palermo, nella zona tra piazza Indipendenza e corso Alberto Amedeo e l’asse di corso Vittorio Emanuele. Sono state identificate 210 persone, controllati 79 veicoli, accertate 33 violazioni del codice della strada e sequestrati 5 mezzi per mancanza di copertura assicurativa.

I controlli sono stati disposti in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella giornata di ieri (26 gennaio), sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato «Alto Impatto». Stavolta sono stati effettuati all’intersezione tra piazza Indipendenza e corso Alberto Amedeo nonché lungo l’asse di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’arco di Porta Nuova e piazza Villena (i Quattro Canti), quest’ultimo nucleo centrale del percorso Arabo-Normanno.

L’asse viario è stato pattugliato e presidiato, su fascia oraria pomeridiana e serale, da equipaggi sia a piedi che in auto della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia municipale e della Motorizzazione civile.