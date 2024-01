Palermo, l'incidente mortale ad Altofonte e il dolore per Alberto: «Una vita che si è spenta troppo presto»

«Siamo profondamente sconvolti dalla prematura perdita di Alberto, ragazzo solare, vivace e pieno di vita. Tutta la nostra comunità fa sentire la propria vicinanza alla famiglia, alle quali porgo le mie personali condoglianze». È il messaggio del sindaco di Altofonte, Angela De Luca, dopo il tragico incidente che è costato la vita al diciannovenne Alberto Lo Presti: il suo scooter è finito contro un camion della nettezza urbana in via Vittorio Emanuele e l'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da rendere inutile l'intervento dei soccorsi. La notizia ha gettato in un profondo sconforto tutta la comunità e in queste ore i messaggi sui social rivolti al ragazzo e alla sua famiglia sono tantissimi.

A dedicargli un pensiero anche il campione, ex mezzofondista palermitano Totò Antibo, anche lui di Altofonte, che su Facebook scrive: «Aveva solo 19 anni...la sua morte ci lascia increduli, il primo pensiero è per lui, per i suoi sogni spezzati, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, per la sorella, i parenti , e tutti i giovani di Altofonte colpiti dal senso di impotenza, perché una vita che si spegne troppo presto ci toglie fiducia nel futuro. Cari genitori vi auguro di trovare la forza, a voi ragazzi dico ascoltate lo strazio e le lacrime di un padre e di una madre, perché la morte di un figlio non è sopportabile non è nell' ordine delle cose....Essere amati è un privilegio dovete ricordarvi di più di chi vi ama!! Ciao Alberto».