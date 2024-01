Palermo, è caos malamovida: giovane accoltellato vicino ai luoghi degli ultimi delitti, ha tre ferite all'addome

Continua ad imperversare la violenza in pieno centro, nei luoghi della movida palermitana. Ieri (25 gennaio) un giovane di 25 anni – D.P. sono le sue iniziali – è stato ferito a coltellate nei pressi di un locale. Al momento si trova ricoverato all’ospedale Civico. Non è in pericolo di vita, ma ha tre ferite all’addome.

Ai carabinieri ha raccontato di essere stato accerchiato in via Giuseppe Puglisi Bertolino, tra piazza Sturzo e piazza Nascè, da cinque persone, senza però sapere spiegare le ragioni. La strada si trova a pochi passi da via Isidoro La Lumia, dove nelle scorse settimane sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, e da via Pasquale Calvi, dove è stato ucciso Lino Celesia all’interno della discoteca Notr3. Pochi giorni fa, nei pressi del Teatro Massimo, alcuni ragazzi sono stati vittime di un'aggressione omofoba.