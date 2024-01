Partinico, la stufa elettrica va in cortocircuito e provoca un incendio in casa: salvata una famiglia

Pomeriggio di paura a Partinico per un incendio scoppiato in un appartamento. È successo in una palazzina al civico 71 di via Antonello da Messina: le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti, chi era in casa ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in salvo la famiglia che abita al primo piano, dove il rogo si è rapidamente propagato.

Gli altri residenti dell'edificio sono usciti in strada, per precauzione è giunta sul posto anche un'ambulanza del 118, ma non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare che il rogo si diffondesse ulteriormente, poi sono stati avviati i sopralluoghi e tutti gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.

In base a una prima ricostruzione a provocarlo sarebbe stata una stufa elettrica andata in tilt. Due sere fa un altro incendio in casa ha provocato momenti di paura a pochi chilometri da Partinico.