Palermo, torna in azione la ladra di cellulari nei negozi: secondo colpo in via Alcide de Gasperi

Dopo il colpo in una rivendita di ferramenta in via Abruzzi è tornata in azione la ladra di cellulari nei negozi di Palermo. Approfittando di un momento di distrazione del titolare si era impossassata del suo smartphone e aveva tentato la fuga verso la via Emilia, ma era stata bloccata e arrestata dai carabinieri. Per lei erano scattati i domiciliari.

Dopo pochi giorni un nuovo furto. E sempre nella stessa zona. La donna, di 36 anni, ha chiesto al titolare di un negozio di abbigliamento di via Alcide de Gasperi di provare un capo, ma anche in questo caso, non appena la vittima si è allontanata, lei ha afferrato il suo telefonino ed è fuggita. A notare tutto è stato un carabiniere in borghese che ha subito avvisato i colleghi: la donna è stata così nuovamente arrestata e si trova ai domiciliari.

Non è escluso che sia l'autrice di altri colpi nei negozi del capoluogo siciliano, nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell'ordine. Le indagini sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere vicine alle attività commerciali colpite. Lo stesso giorno in cui era stata arrestata la prima volta, sarebbe entrata ina zione a distanza di poche ore in un altro esercizio commerciale nelle vicinanze dello stadio.